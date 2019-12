Comercialización del dorado, de una idea desquiciada a una amenaza latente: Clicerio Mercado

-Ahora tiene Los Cabos la pistola en la cabeza, ante esta amenazadora ocurrencia

-Todos los sudcalifornianos deben alzar la voz para evitar la afectación no sólo a Baja California, sino también a otros estados costeros del Pacífico Mexicano.

Cabo San Lucas.- Clicerio Mercado Hernández, organizador de los torneos de pesca en Los Cabos, dio a conocer que la propuesta presentada ante el Congreso de la Unión de liberar la comercialización del dorado, especie reservada a la pesca deportiva es una amenaza latente, una pistola en la cabeza y una política barata que denota el tinglado armado por los dedicados a la pesca comercial, por lo que todos los sudcalifornianos deben alzar la voz para evitar esta ocurrencia que afectará no sólo a Baja California, sino a otros estados costeros del Pacífico Mexicano.

Explicó que la propuesta presentada en el Congreso de la Unión es una situación cíclica muy recurrente, debido a que es muy atractivo el ejemplar del dorado para la pesca comercial, todo esto tiene el trasfondo de interés comercial para incluirlo en un catálogo de especies destinadas a pesca comercial, “ese es todo el asunto”.

Detalló que esta propuesta loca abanderada por legisladores de Morena, ya lo subieron a Comisiones es decir, ya dejó de ser una idea desquiciada y ahora es una amenaza latente, es por eso que ha despertado tal interés de la gente que vive en Los Cabos, pero sobre todo los que dependen de la pesca deportiva.

“No podemos permitir que ese acuerdo y desmedido afán de hacer política barata se concrete, gente que está manejando la idea de que las personas beneficiadas serán las de la pesca ribereña, cosa que no es cierto, el único beneficiado será el intermediario y los miembros de la pesca comercial”.

Subrayó que el problema está creciendo y creciendo muy rápido, desafortunadamente Los Cabos y Baja California Sur no son los únicos afectados con esta propuesta descabellada, sino los demás estados del Pacífico Mexicano, sobre todo los que practican la pesca deportiva, no hay que olvidar que este destino debe su fama como la capital mundial de la pesca deportiva, precisamente por la gran cantidad de ejemplares existentes en la zona.

Aseveró que esta iniciativa de ley es un tinglado conformado por los dedicados a la pesca comercial, la propuesta de liberar la comercialización del dorado no es una idea de la diputada Valeria Yáñez, que llegó al cargo de manera plurinominal; uno de los problemas muy serios del sistema político de México, “existen los interés de grupos, después de partido y ya después por allá al final están los intereses del pueblo”.

Refirió que esta iniciativa no fue consultada con los sectores productivos interesados, además de que no hay estudios técnicos y científicos como tampoco análisis que avalen una simple ocurrencia, “legisladores acaban de empezar su receso, pero qué tal si dicen, sabes que sí pasa la iniciativa y como acostumbran los partidos de hacer acuerdos de dar y recibir, no hay que olvidar que en el Congreso la mayoría son de Morena y la diputada Yáñez es de Morena, por lo que hay un gran riesgo”.

Subrayó que la propuesta de liberar el dorado a su comercialización es una iniciativa que ya se había presentado con anterioridad, sin embargo la situación actual es complicada debido a que la propuesta es presentada por un partido de mayoría, “por lo que se ha convertido en una amenaza real, en la que esta Diputada le ha puesto a Los Cabos una pistola en la cabeza, esperando a ver qué sucede”. Concluyó diciendo que legisladores federales actualmente se encuentran en receso y nosotros seguiremos con la pistola en la cabeza.