Comerciantes de Adolfo López Mateos quieren cajeros automáticos

Comerciantes del puerto de Adolfo López Mateos, en el municipio de Comondú, destacaron que tras el paso de la cuarta ola de coronavirus, las ventas se han ido recuperando poco a poco en esta temporada de avistamiento de ballenas, sin embargo detectaron otra situación que limita su desarrollo económico.

María Estela Ramírez fue una de las primeras personas que puso un negocio de artesanías en la explanada turística del puerto, dijo que durante los meses más fuertes de la pandemia las ganancias disminuyeron en un 80 por ciento, y en lo que va del 2022 el panorama es mejor.

Agregó que son los turistas internacionales quienes más compran, pues manifestó que los visitantes nacionales y sobre todo de la región de la media península suelen llevar únicamente lo que gastarán para hacer el paseo en lancha.

Mencionó que ahora lo que limita sus ganancias es el uso de las tarjetas bancarias: “Como la mayoría trae tarjetas y no traen efectivo, lo que nos hace falta es un cajero porque mucha gente se va sin comprar porque nosotros no nos arriesgamos tanto para el pago con tarjeta. Y es que ya hemos tenido experiencias que sí la aceptamos y a la mera hora no se refleja el pago. Y el problema es ese, si no a lo mejor estarían un poquito mejor las ventas”, explicó.