Comerciantes del Mercado Olachea ofrecen servicio a domicilio sin costo

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.- Comerciantes de frutas y verduras del Mercado Olachea en La Paz implementan modalidad de venta para minimizar las pérdidas durante la contingencia por Covid-19.

A decir del señor Eliseo Gastélum Camacho propietario del local, compartió que el servicio a domicilio sin costo es la nueva opción de vender.

“Por lo pronto ahorita estamos implementando el servicio a domicilio, apenas nos estamos dando difusión a través de nuestra página en Facebook Brisas del Mar, el servicio que tenemos es a domicilio”, anunció.

Agregó que en los próximos días implementarán cajas surtidas con diversos productos listas para vender a domicilio.

“Ahorita estoy precisamente implementando unos paquetes de cajas surtidas con diferentes productos, ya sea frutas o sólo verduras también… Ahorita simplemente el pedido es por el precio del costo de la caja y no estoy cobrando lo que es el envío, más que nada para evitar que se nos estropee el producto y darle rápida salida al inventario que tenemos”, indicó.

Detalló que las cajas serán de aproximadamente de entre 10 a 12 kilos con artículos como tomate, cebolla, papa, chile, frijol, azúcar, aguacate, con un costo aproximado de $250 pesos, con la flexibilidad de adaptar las cajas a lo que el cliente necesite.

Estarán ofreciendo esta modalidad con servicio a domicilio desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde a través de la línea telefónica 612 19446 87.

Por su parte el señor Feliciano Pérez Ceferino, encargado de la Frutería Santy, para evitar pérdidas en sus productos, también se sumó a la venta a domicilio sin costo a través de la línea 612 16 9 78 89.

“Ahorita que las personas no pueden salir de sus casas estamos ofreciendo esta ayuda también, de llevarles el producto a su domicilio sin cargo extra, sin cobrarles el servicio, es lo que Frutería Santy les puede ayudar, les puedo ofrecer mi producto a domicilio sin costo”, refirió.

Ofrecerán este servicio durante el tiempo que dure la contingencia para poder ayudar a la comunidad, de 7am a 5 pm, con productos 100 porciento regionales.

“Por este motivo que estamos pasando en este momento es que estamos ofreciendo nuestros productos regionales, traemos mercancía local, lo que es la cebolla, tomate, jitomate, chiles serranos, chiles güeros, papa del Valle, tomate del Carrizal, puros productos regionales para el consumo de la región”, detalló.

Finalmente, señalaron que debido a la emergencia sanitaria el volumen de sus ventas se ha visto afectado hasta en un 50%, motivo por el cual han recurrido a las redes sociales para ofrecer esta modalidad y tener una mayor difusión de sus productos, incluso con ofertas y costos más accesibles.

