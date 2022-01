Comercio informal y de pedigüeños en CSL serán regulados

Raymundo Zamora, delegado de Cabo San Lucas, dijo que el tema de los comercios informales en la zona centro y la situación de pedigüeños, son asuntos que están siendo atendidos debido a que dichas actividades deben regularse y ordenarse, toda persona tiene derecho a trabajar siempre y cuando sea dentro de una norma.

Explicó que los puestos semifijos y el comercio ambulante en la zona centro será analizado y ordenado, sin afectar el derecho de las personas a laborar de manera organizada, por lo que se están llevando a cabo inspecciones en la zona.

“La idea es darle la oportunidad a la gente a que se regule y trabaje, sobre todo más ahora con el tema de pandemia, nada por encima de la ley, pero todo con criterio, lo he dicho y lo he manifestado, no podemos afectar el derecho de las demás personas y poner en riesgo ese tipo de cuestiones, así que vamos a trabajar ya iniciamos de manera general un recorrido”.