Comercios de Los Cabos comienzan a acatar nueva Ley General para el Control de Tabaco

El domingo 15 de enero entró en vigor. a nivel nacional. la Ley General para el Control de Tabaco, la cual prohíbe a clientes, comensales e incluso huéspedes. fumar en áreas comunes como restaurantes, bares, antros y hoteles.

En Los Cabos. la venta y consumo de tabaco es común, por lo que. tras aprobarse la ley contra el tabaco en espacios públicos, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos realizó un sondeo para conocer cómo han reaccionado los supermercados, tiendas de conveniencia y comercios.

En la colonia El Rosarito, sobre el bulevar Forjadores, se encuentra el mini súper ‘Mar y Sol’, el cual es atendido por Joan, empleado del lugar que detalló que su jefe le brindó instrucciones para seguir la nueva modalidad de venta de tabaco.

“Mi jefe el día domingo me dijo que en el estante de los cigarros le colocara un cartón, y los cigarros los colocara al revés para que no se vieran, no ofrecemos cigarros la gente, sola viene y los pide, ya sea sueltos o en cajetilla. Llegan a venir menores de edad a la tienda a pedirme cigarros y les pregunto si tienen una identificación y siempre me dicen ahorita regreso y ya no vuelven”.