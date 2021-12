Inspección Fiscal expuso que cerca de 5 mil comercios están fuera de orden

Mario Celaya Rodríguez, jefe de Inspección Fiscal de Los Cabos tuvo a bien informar que desde el arranque de su gestión iniciaron con un censo comercial general, para con ello tener una cifra real y con sólo el 70% de su avance, ronda entre los 5 mil establecimientos, mismos que están fuera de orden

Expuso que, tras concluirse dicho censo, este será entregado a la Dirección Municipal de Ingreso para a su vez conocer el estatus en el que se encuentran actualmente.

“Hay muchos nuevos, hay algunos que ya están, pero la Dirección de Ingresos de la cual dependemos no tiene una cifra real para saber si debe refrendos, si hay adeudos, si tienen por ahí una multa que no han pagado, ese es el resultado que nosotros vamos a entregar”, expresó.

Destacó que dicho censo tiene un avance del 70% a nivel municipal detectando hasta el momento poco más de 5 mil comercios, mismos que dijo:

“Están totalmente fuera de orden, muchos no han pagado sus licencias al corriente, la verdad desconocemos porque fue así, pero hay mucho adeudo en la licencia comercial de todo tipo”.

Explicó que por instrucciones del alcalde de momento no se multará a los comerciantes que no estén con sus pagos al día, pues conscientes están de que si no están al día es porque fueron golpeados por la pandemia, no obstante, los invitan a que se acerquen cuanto antes a refrendar para estar al día con sus licencias.

Finalmente le dijo a la población que no los vean como una dependencia tajante o abusiva pues tienen como objetivo ser un vínculo y una instancia con sentido humano.