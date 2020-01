Comercios que invaden arroyo en Santa Rosa convierten al puente chaparro en “bomba de tiempo”; puede desplomarse ante cualquier lluvia: Chavarín

San José del Cabo.- Como una bomba de tiempo, calificó el presidente del Colegio de Arquitectos Sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín, la situación en que se encuentra el puente chaparro en el vado de Santa Rosa, aclarando que el problema no es la obra, sino las invasiones que están en la zona y que obstruyen el paso del arroyo con las lluvias.

Puntualizó el arquitecto que el puente fue diseñado para que pasara cierta cantidad de agua a dos o tres metros de altura por las tres crujías o paso de agua, pero en vez de eso pasan hasta 6 metros de altura, pero solo por la zona del centro y eso trae un problema muy grave de estructura que puede deslavar el puente y hasta lo puede voltear y representa un serio riesgo para toda la población, no sólo para los que están invadiendo la zona federal y el arroyo.

“Es una bomba de tiempo, es un barril de pólvora en la que estamos todos sentados en esa zona, que puede explotar en cualquier momento; si ese puente se cae, puede ser algo muy grave tanto para la ciudad y no habría comunicación para las dos zonas, porque ese puente divide la ciudad, del centro y hacia la zona del aeropuerto; puede cortarse la comunicación en una emergencia y más en una tormenta que no pasen servicios emergencia, todo porque hay invasiones”, planteó.

Aseveró que el Colegio de Arquitectos ha hecho el llamado en varias ocasiones a la Conagua y Ayuntamiento para que retiren las invasiones del vado de Santa Rosa y evitar una tragedia mayor.

“Hemos estado señalando este riesgo y nadie nos toma en cuenta, hablando del puente de Las Viudas, había 30 metros para entrar a la playa, ahorita solo hay 2.40 metros; está pasando lo mismo en el vado de Santa Rosa, incluso hubo una reunión de trabajo que fue convocada por la SCT, donde estuvo el Ayuntamiento y otras organizaciones y todos ahí estuvieron de acuerdo que se deben quitar de esa zona los negocios que están invadiendo el paso del arroyo y hasta la fecha nada se ha hecho, se deben quitar esas construcciones, urge que se quiten para que el puente funcione como debe funcionar”, recalcó.

El llamado está, pero lo que pasa es que las autoridades no han hecho nada, esas invasiones se tienen que quitar a la voz de ya, estos comercios deben operar con licencia y no las hubieran otorgado o tendrían que haber sido clausurados inmediatamente.

Reiteró el presidente del Colegio de Arquitectos Sección Los Cabos, que en un principio el Colegio criticó el porqué se construyó un puente vado, más bien se ocupaba un puente, pero se les informó que fueron recursos del Fonden y es como se proyectó.

Insistió que el problema no es la obra, el problema es lo que está alrededor del puente, las invasiones que están en esa zona;