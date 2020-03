Comienzan pruebas para vacuna contra coronavirus.

Internacional.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que finalmente ha comenzado la primera prueba de una vacuna contra el coronavirus.

"The first vaccine trial has begun, just 60 days after the genetic sequence of the #coronavirus was shared. This is an incredible achievement.

We commend the researchers around the world who have come together to systemically evaluate experimental therapeutics"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020