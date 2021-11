Nuevo Comité Ejecutivo Sección Los Cabos toma protesta

Tras efectuarse las elecciones el pasado 08 de octubre, este 05 de noviembre se llevó a cabo el acto solemne de toma de protesta al nuevo Comité Ejecutivo Sección Los Cabos para el periodo 2021-2024 mismo que tuvo por sede a la plaza Antonio Mijares en presencia de autoridades estatales, munícipes tanto del gobierno como del propio sindicato

Al respecto el Presidente Municipal felicitó a los 1095 sindicalizados quienes inician una nueva historia y deseo que de la mano de todos quienes destacó son la fuerza laboral puedan sacar adelante la enorme tarea que tiene la XIV administración.

Puntualizó que para él es importante contar con el apoyo decidido de los trabajadores y a su vez que ellos cuenten el respaldo de la administración por ello ya se adelantó a solicitar el nuevo uniforme de Servicios Públicos y aseguró que entrando el nuevo año iniciaran la revisión de los expedientes para ver el tema de las bases las cuales se irán otorgando cada 15 días para no repetir la historia de cada cierre de administración, acción que realizarán de la mano del Sindicato de Burócratas.

Por su parte Marisela Montaño, nueva secretaria del Sindicato de Burócratas sección Los Cabos, en primera instancia agradeció la confianza depositada en ella y su equipo y dijo:

“Hoy ante ustedes me comprometo a dedicar todo mi esfuerzo, poniendo todas mis capacidades, principios y valores al servicio de este sindicato que hoy me enorgullezco de representar, hoy más que nunca no debemos olvidar que nuestro sindicato tiene propósito de brindar protección y seguridad a sus integrantes pues se trata de una herramienta vital para salvaguardar nuestros derechos laborales y humanos”.