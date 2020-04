Como acto de discriminación califica la CEDH agresiones a personal de la salud

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.– Elías Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, declaró que a todas luces los comportamientos agresivos y ofensivos al personal del sector Salud son un acto de discriminación.

“Yo creo que sería un hecho de discriminación, incluso ya se tiene registro de otros países en donde ha habido agresiones. Aquí no hemos llegado eso y esperamos nunca llegar, pero si se llegara a esos extremos, definitivamente sería un hecho de discriminación a todas luces”, manifestó.

Precisó que hasta el momento no tienen queja alguna, sin embargo declaró que la Comisión está dispuesta a atender y darle trámite a una posible investigación del ser el caso, toda vez que se presente su queja vía telefónica de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes, o bien a través de la página web www.derechoshunanosbcs.org.mx

“No han llegado con nosotros a presentar la queja, pero por supuesto que si alguna persona del sector Salud se siente agraviado o discriminado por esta situación, definitivamente puede acudir con nosotros para presentar su queja y nosotros darle trámite al caso, hacer la investigación, y si se acredita que se violaron derechos humanos, o que se le discrimina por el ejercicio de su profesión o trabajo, definitivamente vamos a actuar”, dijo.

Precisó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se encuentra facultada para realizar las investigaciones a las violaciones de derechos humanos en temas de discriminación, ante la falta de instalación de manera oficial del Consejo Estatal para Prevenir Discriminación en BCS.

De presentarse una queja al respecto dijo, sería histórico para la Comisión de Discriminación en la entidad, sería la primera que se desahogue, además de que en ese contexto ya no se aplicaría una recomendación, en todo caso sería un pronunciamiento, posiblemente sería una medida cautelar para evitar que se repita la situación.

Lamentó y señaló que no hay justificación para discriminar al personal del sector Salud, debido a que son ellos quienes se encuentran en la primera línea de batalla ante esta contingencia sanitaria, por lo que de enfermarse, sólo en las manos de los médicos está nuestra seguridad; insistió, es inconcebible que exista esta discriminación.