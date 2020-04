¿Cómo ahorro gasolina en mi moto?

Las motos se han convertido en uno de los medios de transporte más populares en los últimos años. Esto gracias a que tienen un precio más accesible, con ella se evita el tráfico y gasta menos en gasolina. Por ese motivo, te daremos algunos tips para no gastar en combustible.

En la actualidad, el ahorro en costos es de suma importancia, evita que todo tu sueldo se vaya en la gasolinera. Conforme vaya subiendo la gasolina, más dinero te costará recorrer las mismas distancias que antes usabas, y sin ella, es imposible movilizarnos.

Conoce cuánta gasolina gastas. Es importante saber cuál es la cantidad de combustible que necesitas para los recorridos diarios que haces. Una vez que lo sepas, podrás dimensionar si ahorraste o gastaste más.

No aceleres de más. Las películas nos han hecho creer que entre más aceleres, tú y tu moto serán la sensación, sin embargo, solo gastas más combustible. Cuando haces eso,el consumo de gasolina se dispara, si lo haces a ralentí en parado, lo único que provocarás es que tengas un consumo extra.

Marchas largas. Recuerda que cuando más larga sea la marcha, las revoluciones del motor serán menores. A menor revolución, menor consumo de combustible.

No te olvides del mantenimiento. Nuestra motocicleta nos lleva de un lugar a otro y con ella hemos pasado momentos inolvidables, como agradecimiento, llevala a mantenimiento. Uno de los detalles que no debes olvidar es el filtro de aire, si este está sucio o en mal estado, no permitirá el flujo de un aire correcto y la moto terminará quemando más gasolina de la necesaria. Mantenlo limpio y en perfecto estado.

Otro de los elementos más importantes son los neumáticos, es fundamental llevar las presiones de estos bien ajustadas. Si están bajas, la moto se vuelve más torpe, nos resta precisión y comprometen la estabilidad. Ahora bien, también pueden hacer que gastemos más gasolina al mantener la velocidad que queremos.

Muchos de estos consejos parecen muy obvios, sin embargo, solemos ignorarlos. Síguelos y no te arrepentirás, pues pronto podrás notar, en tu bolsillo principalmente, de todos los beneficios que estos conllevan.