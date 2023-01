Especialista comparte cómo se debe ayudar a animales marinos heridos

El doctor Fernando Elorriaga Verplancken, director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marítimas IPN, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos explicó el mecanismo correcto de ayuda que los ciudadanos pueden darle a las especies marinas en caso varamiento o en situación de riesgo, como anteriormente sucedió con el caso de “Panchito” el lobo marino rescatado en la bahía de Cabo San Lucas.

Compartió que estos cachorros son amamantados por un año completo, para ser más exacto de verano a verano, cuando ya está naciendo el siguiente lobo marino y cuando llega la época de inverno y primavera, pueden surgir casos de abandono pero es un momento en que el que la cría ya es capaz de desplazarse por sí sola, aunque el amamantamiento dura un año de leche suministrada, durante alrededor de los ocho meses las crías ya pueden alimentarse solas, comer peces pequeños, algunos invertebrados pero luego se regresa con la mamá a tomar leche.

“Pero luego llega a suceder, cuando llega esta altura de la vida de la cría por alguna razón, la hembra no regresa por el cachorro pues puede ser que se le haya perdido el cachorro por que sale al mar, el cachorro, regresa esta jugando, se puede perder, puede quedar por ahí desbalagado terminan ya no volviéndose a encontrar, no hay forma de estar seguros, tal vez haya un rompimiento digamos en la relación antes de completar el año, entonces en esta cría como se notó en el rescate que hubo y de mucho casos que pueden suceder a estas alturas del año están notoriamente desnutridas, de hecho si veías fotos del cachorro, está en los huesos entonces por lo mismo quién sabe si vaya a sobrevivir la cría”.