Descargar video de Instagram es una tarea común hoy en día. Esta es una de las redes sociales más innovadoras y populares del mundo. Su punto fuerte, y eso quizás ya lo sepas, ha ido transformándose paulatinamente a través de los años.

Pasando de ser una plataforma exclusivamente para compartir fotos, hasta lo que es en la actualidad, donde predominan los contenidos en formato de video. Si la usas frecuentemente, te encontrarás con muchísimas publicaciones atractivas e interesantes en ambas presentaciones. Visualizarlas desde su propia aplicación es lo más habitual, aunque no siempre podrás ni será lo mejor.

Para obtener las imágenes de esas publicaciones es tan simple como hacer una captura de pantalla y ya, la tendrás en tu dispositivo sin demasiadas complicaciones. Pero, ¿Y los videos? ¿Sabes cómo descargar videos de Instagram? Con el mejor descargador para Android, el proceso es muy rápido y fácil de seguir. Si quieres conocer más sobre cuál es y dónde obtenerlo, sigue leyendo.

No obstante, si la interrogante anterior te ha tomado por sorpresa y no sabías que era totalmente posible guardar los videos para ver después o compartir cuando tú lo desees ¡Felicidades! Has descubierto un mundo de posibilidades que disfrutaras a montón.

Ahora sí, la aplicación en cuestión se llama Snaptube, una app para Android que desde sus inicios ha revolucionado la forma de descargar videos de redes sociales y sitios web diferentes. Ofreciendo una solución fácil, segura y sorprendentemente gratuita.

El origen del asombro, si te preguntas, es muy simple. Cuando una aplicación ofrece increíbles y numerosas ventajas, lo más probable es que haya que desembolsar cantidades enormes de dinero para adquirirlas, o al menos, ingresar datos personales y someterse a versiones limitadas de prueba, con publicidad invasiva o, incluso, peligrosas.

Con Snaptube no es el caso; la herramienta te permite descargar todos los videos que quieras al instante, con un audio y video extraordinario.

Siendo esta otra de sus cualidades importantes. La calidad final resultante no defrauda; ya sea videos de corta duración, de aspecto vertical, de tipo musical, publicitarios, Reels y un gran etcétera, puesto que la aplicación admite perfectamente la estructura de archivos de Instagram.

En fin, ¿Ya has probado Snaptube? Su instalación es también muy sencilla. Comenzando con ingresar a su página web oficial, justo en el botón rojo central que indica “Download”.

Si bien los botones los encontrarás en inglés de forma predeterminada, podrás cambiar todo el contenido del sitio si así lo deseas, según tus preferencias idiomáticas. Clicando el símbolo en la esquina superior derecha tendrás los idiomas más frecuentes para tu comodidad.

Una vez descargado el archivo APK podrás acceder a él desde la propia barra de notificaciones o desde la ubicación de descargas. Elige el método que prefieras, puesto que necesitarás instalar la aplicación y esperar a que culmine el proceso. Cuando tu dispositivo notifique el éxito de la instalación, accede a Snaptube.

Una vez aceptadas las consideraciones y permitir los permisos (esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento), encontrarás una pantalla inicial con videos populares, categorías y lo más importante: Una barra de búsqueda con un signo más (+) a su derecha.

Al hacer clic en el símbolo verás la opción para “Descargar vía link”. Luego solamente tendrás que pegar el enlace del video que quieras descargar, previamente seleccionado y copiado.

Como alternativa, desde la aplicación de Instagram puedes hacer uso del botón de “Compartir”, accesible desde los tres puntos característicos en la parte superior de los videos. Emergerá una ventana donde tendrás la posibilidad de elegir directamente descargar con Snaptube.

Por último, dos pasos: Presionar los botones amarillos de “Descarga”, para que la aplicación reconozca el video que bajara, y el de “Empieza a descargar” para completar la conversión.

Y eso es todo, así de fácil. Puedes repetir las instrucciones todas las veces que quieras, sin ningún tipo de compromiso.

Snaptube es, sin exagerar, una completa herramienta que te hará la vida más cómoda. Para cuando marcar los videos para ver más tarde no resulta suficiente, y se vuelve fundamental lo genial que resulta la visualización offline cuando, donde y como tú quieras.

Como dato extra, puedes chequear la siguiente información sobre las otras apps disponibles para descargar videos de Instagram, presentan algunas de las ventajas de Snaptube.