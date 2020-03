“Como empresarias pedimos algo básico como la seguridad”;

Cabo San Lucas.– Ena Aragón Cota, joven empresaria cabeña, será junto con todo su staff de colaboradoras, de las primeras empresas que apoyarán el paro del próximo lunes 9 de marzo.

“Tenemos niñas de dieciocho años, tenernos mujeres casadas, jóvenes y estamos muy orgullosas de esto, porque sentimos que es parte de la calidez que se demuestra en los negocios; pero, desde que nos enteramos del paro nacional del día 9, a mí ,a nivel personal tengo la necesidad de hacer algo”.

Aragón Cota es una de las jóvenes empresarias de Cabo San Lucas, que lo mismo participa en actividades culturales como artísticas para apoyar el talento de las nuevas generaciones.

Destacó que “como empresarios, tenemos que tener las consideraciones, la seguridad y pensar lo expuestas que se encuentran estudiantes, niñas que estudian y trabajan, y que todo lo que puede pasar en el trayecto de sus escuelas, sus casas, tenemos que tener un alto y alzar la voz”.

“No podemos asumir que faltan a su trabajo, ya que el mayor ingreso en Los Cabos son la propina; nosotros queríamos consultar con las chicas, cuando les pregunté, todas quieren participar en el paro “.

“Eso me da gusto porque la ideología que tenemos está en la misma sintonía de ellas, ver que las chicas universitarias quieran alzar la voz, así como de las mujeres que tienen sus hijas, ahora las nuevas generaciones están enseñándoles a las anteriores“.

La joven emprendedora Ena puntualiza “La empresa está formada cien por ciento de mujeres, así que todas felices de participar; obviamente no es día de irse a vagar, es para tomarnos el tiempo de sensibilizarnos, madres, esposas, hijas, tenemos que valorar que podemos alzar la voz”.

“Nosotros como empresa no funcionamos, el cien por ciento de las empleadas son mujeres. Si no nos movemos el lunes queremos pedir empatía, tenemos a Jessenia, es un caso sonado que se supo; aunque hay cientos de casos que no sabemos porque no hay seguridad para las niñas, cualquiera de nuestras amigas, hermanas, es un tema delicado, no queremos que sea una campaña publicitaria”.

“Tenemos los empresarios que darles a las compañeras de trabajo la libertad de que alcen la voz, son tiempos tensos, de miedo, hay que motivar a los jóvenes, que estemos pidiendo algo tan básico como seguridad”.

“Pido principalmente a no juzgar, a ser empáticos; hay que ver por qué está incomodando, nuestra idea no es presionar ni confrontar, debe fluir; invito a brindarles las herramientas, porque cada quien vive su realidad, no puedo asumir que porque a mí no me ha pasado nada, a la otra tampoco”.

Ena Aragón, firme en su posición señala “Hay miles, millones de mujeres que han pasado por muchas cosas, no hay que juzgar, hay que ser empáticos, involucrar a sus esposas, hijas. Un poco de empatía, les puedo asegurar que todas hemos pasado todo tipo de abuso de otras situaciones, debemos ser empáticos con nuestra comunidad”.

“Empáticos con nuestro persona, al final están en su derecho y nosotros como generadores de trabajo, pagando todo lo que tenemos que pagar.”

Finalmente dijo Ena, que al ser una de las primeras empresarias en apoyar esta muestra de apoyo “Ojalá más se unan, sean coherentes, haciéndoles de una idea algo positivo, no castigar, no señalar, ni juzgar; si no se logra entender, es que no vivimos con casos cercanos y vivimos con que alguna vez nos pueda pasar”.