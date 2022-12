¿Como empezar a planear un inicio de año saludable?

Navidad es una fecha en la que se suele tener excesos en cuanto a las comidas y bebidas, pero estos excesos suelen ocasionarnos crudas morales que a la larga pueden también generarnos problemas en la salud.

La directora de FitMed Janeth Ávila platico con CPS Noticias y Tribuna Los Cabos sobre cual es la mejor manera de iniciar una rutina deportiva, o cual es el mejor deporte para ello, esto fue lo que nos respondió

“Como tal no hay un deporte que les diga, sabes que inicia con este, todo tiene que ser personalizado, se tiene la creencia de que empezando el año iniciamos con toda la actitud, lo más intenso y empezamos con actividades muy intensas , entre ellas crossfit, entrenamiento funcional y ese desgraciadamente es de los deportes que más nos lastiman , empezamos con toda la actitud y dos semanas después incluso menos ya tenemos las primeras lesiones, eso hace que disminuya tu ímpetu al ejercicio, te lesionas y queda peor, entonces no recomendamos un deporte en específico si no hacerlo de acuerdo a tus necesidades.

A la pregunta de, ponerse un pants, unos tenis y salir a correr, como muchos acostumbran dijo:

“ No, es lo peor que podemos hacer, iniciar de cero a 100 de repente es lo peor que podemos hacer, sobre todo en la parte del corazón, nuestro corazón cuando no está acostumbrado a ello, lo revolucionamos de más y es cuando puede venir algún tipo de arritmia, algún tipo de infarto, entonces lo recomendable siempre, es ir de menos a más, si eres de esas personas que no acostumbraba a correr, lo mejor, empieza a caminar rápido, a caminar en una subidita, en un cerrito o algo así, y ya conforme vayas agarrando un poco más de técnica y condición pues ahora si empezamos a hacer un pequeño trote, no nos fijemos tanto en el tema de la distancia, sino más bien de nuestro propio cuerpo, a lo mejor iniciando con cinco o 10 min haciendo una pausa y a lo mejor otros 10 minutitos pero todo poco a poco.”