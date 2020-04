¿Cómo se deben desechar cubrebocas, guantes y otros artículos usados para proteger del coronavirus?

Cubrebocas, guantes y artículos usados por personas infectadas deberán desecharse en una bolsa separada y llevar anotado “Covid-19”

La Paz.- Partiendo del principio de precautoriedad, la población debe de tomar cualquier síntoma de COVID-19 como positivo, y por consiguiente, guardar las recomendaciones sanitarias debidas en sus residuos generados, señaló Jessica Castañeda Castillo, ingeniera-química y dedicada al manejo de residuos peligrosos, “cuando no tienes certeza científica del daño que puede tener, se debe tomar como peligroso”.

Por lo tanto, todos los residuos que se generan como cubrebocas, guantes, etc., deben de recibir tratos especiales, como indica la cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de residuos sólidos, mencionó.

En el caso de los residuos generados en casa, señaló que no hay una obligatoriedad, “pero, que no exista la obligatoriedad no significa que no sean peligrosos”, por lo tanto, aclaró que estos residuos deben manejarse de manera separada y con cuidados especiales, “en una bolsa con una etiqueta que diga que son residuos COVID-19, y cuando tengamos certeza de que hay una persona infectada o con síntomas, todos los residuos que se generen en la casa, todos, deberían manejarse de esta manera”.

Expuso que entre las recomendaciones para manejar estos residuos en casa es colocarlos en doble bolsa, ponerle una etiqueta que indique “Residuos COVID-19”, rociarlos con la solución COVID-19 que corresponde a cloro con agua o con 70% de alcohol de etanol y posteriormente, ponerlo a disposición del camión recolector de basura.

Mientras que, mencionó que en el caso de los residuos valorizables como plástico, cartón, vidrio, etc., estos deben pasar por una cuarentena y después disponer de ellos,“hay que mantener el residuo aislado por cinco días, para asegurar que el virus no está en la superficie más”.

Finalmente, señaló que cuando los residuos provienen de una institución hospitalaria, estos están obligados por Ley a manejar estos residuos como peligrosos o de manejo especial, “pero no pueden ser manejados como residuos sólidos urbanos, y deberían de tener un plan de manejo”.