“Como si a mí me tocara el abasto de agua”: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de nueva cuenta da de qué hablar por sus polémicas declaraciones. En la peor crisis hídrica que vive el estado, García se deslinda de la responsabilidad de la falta de agua y del suministro de energía eléctrica en su estado, por lo que ciudadanos e internautas no hicieron más que preguntarse ¿si esas no son parte de la funciones del gobernador?

Pero Samuel, confirmando el dicho “tiene más salidas que un cerco viejo”, le echó la “bolita” a la anterior administración, y pidió que las mentadas de madre fueran para el ex gobernador de Nuevo León, “El Bronco”.

“Si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz. “Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me toca el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE”, dijo el gobernador.

Andan diciendo que no quiero trabajar. Lo cierto es que, para enfrentar el problema del agua, en ocho meses hemos hecho más que en los últimos 25 años. Tenemos un plan para que Nuevo León no vuelva a padecer esto de aquí a 2050. https://t.co/Jy9pJ0ummJ pic.twitter.com/GYNG7wLkfC — Samuel García (@samuel_garcias) June 9, 2022

Te puede interesar: Samuel García anuncia plan para garantizar agua en NL

El gobierno de Nuevo León ha aplicado algunos recortes de agua, debido a la crisis hídrica que vive el estado; incluso, los horarios de clase se han modificado para que los estudiantes no se vean afectados por la falta de agua en sus escuelas.

Pero la indignación de la mayoría de la ciudadanía no para. Siguen las denuncias, en particular, sobre los recortes de agua que no se respetan. Los ciudadanos, molestos, declaran ante los medios de comunicación y, también, se manifiestan en sus redes sociales. Ante la situación, el gobernador de Nuevo León pidió ayer a la ciudadanía: “aguantar vara”.

Nosotros te dijimos que postularas para gobernador? pic.twitter.com/L5aGGrWtGA — Jazz Chocolate ⚯͛ 🟡 (@JazzChocolate) June 9, 2022

La declaración la hizo ayer, previo al banderazo de salida de 30 pipas de agua, en la explanada de los Héroes, afuera de Palacio de Gobierno. Samuel se deslindo de la falta de agua:

“Como si a mí me tocara el abasto de agua”, enfatizó.

García señaló que el verdadero responsable es el “Bronco”, ex gobernador de Nuevo León; e instó a los internautas a que le mentaran la madre a él, pero que aún así, él y su administración sí aguantaban los insultos.

Ante las declaraciones desafortunadas del gobernador, internet no hizo más que acrecentar la queja y molestia, pues no solo nuevoleoneses, sino ciudadanos de otros estados, también se manifestaron molestos; los reclamos se multiplicaron en las redes sociales y los memes, por supuesto, no faltaron.

¿Qué piensas de esta crisis hídrica y del comportamiento del Gobernador de Nuevo León? Recuerda escribirnos en nuestras redes sociales y externar tu opinión.