Comondú sufre el aumento salarial a sindicalizados

La alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes, señaló que el incremento a los salarios y prestaciones de los trabajadores sindicalizados, afectará severamente las finanzas municipales.

Explicó que las deudas heredadas por la administración anterior han hecho que el ayuntamiento se enfrente a la falta de liquidez.

Respecto a las declaraciones del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acerca de que los municipios deberían adelgazar sus nóminas, Iliana Talamantes manifestó que en su ayuntamiento ya operan con el personal mínimo. Asimismo, sostuvo que mantienen una política de austeridad.

“Comondú es el único de los cinco ayuntamientos que tiene menos trabajadores que en el 2021. Nosotros hemos sido acordes con nuestra realidad. No pudiéramos tener más trabajadores porque no les pudiéramos pagar; más allá de si se ocupan o no se ocupan. Ese no es el asunto aquí. El asunto es que no hay liquidez para poder tener trabajadores”, refirió.