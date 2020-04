Comondú limita el acceso al municipio para proteger a la población ante la pandemia del Covid-19

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.– Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el presidente municipal de Comodú, Walter Valenzuela Acosta, anunció en un comunicado oficial la instalación de puntos de revisión de seguridad en las entradas Sur y Norte del municipio.

Así mismo detalló que, como parte de las nuevas medidas para combatir el nuevo coronavirus, Covid-19, se aplicarán restricciones en general a turistas y a todas aquellas personas que deseen ingresar al municipio en vehículos particulares para visitar a familiares.

“Si estamos haciendo la restricción, aquí en el municipio de Comondú no estamos para recibir turistas, hemos sido uno de los municipios más privilegiados en el tema de Covid-19, no tenemos casos registrados. De las muestras que se han realizado han salido negativas en pacientes sospechosos, quisiéramos nosotros mantenernos en sanidad y evitar precisamente menos contagios, por eso estamos invitando a que, no son periodo de vacaciones, es un período de contingencia que se tiene que respetar. Incluso las playas están cerradas y los centros públicos turísticos completamente cerrados”, declaró.

Puntualizó que la entrada no será obstruida en su totalidad, sólo limitada como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19.

No obstante, precisó, en cuanto a los camiones y vehículos de carga con productos con mercancía de abarrotes, medicinas, gasolina y de abastecimiento, continuará el libre acceso con previo registro al entrar.

“La gente que va de La Paz a Tijuana pasa sin ningún problema, lo que nosotros estamos limitando es el turismo local como internacional, no estamos en periodo de aceptarlos, no vamos a afectar el libre tránsito. Que quede claro, la gente que trae medicamentos, la gente que trae víveres no le vamos a obstaculizar su entrada por que necesitamos de esos servicios”, indicó.

Cabe señalar que este no es el primer municipio que decide limitar la entrada de personas, los municipios de Mulegé y Loreto por su parte han hecho lo propio.