Comparte familia de gobernador la tradicional Rosca de Reyes en la “Ciudad de los niños y niñas”

Desde hace 47 años la familia Davis de Mendoza ha mantenido esta tradición

Como cada año, con motivo del Día de Reyes la familia Mendoza Davis y Mendoza Velázquez visitaron nuevamente la Ciudad de los Niños y Niñas de La Paz, para convivir y partir la tradicional rosca en compañía de los pequeños que viven en esa institución.

Acompañado de su esposa Gabriela Velázquez de Mendoza, su hijo Carlos, su mamá, Luz Davis y su hermana Guadalupe Mendoza, el gobernador hizentrega de varios obsequios durante el emotivo convivió, además de compartir con ellos algunas de sus anécdotas.

“Hoy me siento muy afortunado de compartir con ustedes y poder estar aquí con estos presentes, que pocos o muchos, lo importante es que son dados de corazón, porque no hay mayor regalo para mí y mi familia que verlos sonreír; todas y todos en Baja California Sur debemos estar unidos para alcanzar la tranquilidad y la felicidad que merecemos en esta bella tierra y no debe cabe duda de que cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante para una mejor vida”, aseguró.

Durante la partida de la rosca de reyes, el Ejecutivo agradeció al Padre Miguel Ángel Esparza y a quienes lo apoyan por la noble labor que llevan a cabo, al hacer de esa institución un verdadero hogar para los niños, reiteró.

“Gracias a la formación que están recibiendo, ustedes serán hombres y mujeres de bien en un futuro, nunca olviden de donde vienen y a quienes les dieron su apoyo y cariño, hagan siempre el bien y la vida se los recompensará y este 2020 será un gran año para nuestro Estado, tenemos todo para seguir enfrentando los retos que se nos presentan”, apuntó Mendoza Davis.

Por su parte, el Padre Miguel Ángel, rector de este lugar para menores, agradeció a la familia Mendoza Davis las muestras de cariño que siempre ha tenido con dicho lugar, al tiempo que reconoció la labor altruista de la señora Luz Davis de Mendoza, quien por más de 47 años ha mantenido esta costumbre con niños y jóvenes, quienes han recibo su amor y su apoyo.