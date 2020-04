Compartió E.U.A. 3 videos de OVNIS

Las imágenes fueron filmadas en 2004 y 2015 por aviones de combate estadounidenses. El Pentágono indica que las tres tomas habían sido divulgadas anteriormente como resultado de “publicaciones no autorizadas en 2007 y 2017”. La Marina de Estados Unidos reconoció previamente la autenticidad de estos videos.

La portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, comentó:

Al mismo tiempo, el Pentágono enfatizó que “el fenómeno aéreo que se puede observar en el video todavía se caracteriza como no identificado”.

Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/SgE0JDGtej pic.twitter.com/yhv8ZBDR0p

— ABC News (@ABC) April 27, 2020