Compras de pánico de útiles escolares se esperan este fin de semana

Será este próximo lunes 29 de agosto cuando miles de niños y niñas regresen a clases, la venta de útiles escolares va en aumento, sobre todo en la última semana el motivo, las escuelas han comenzado con la entrega de vales para útiles refirió Cecilia Rubio encargada de la papelería “Los Abuelitos” ubicada en la colonia rosarito en San José del Cabo.

El costo aproximado de la lista de útiles de preescolar, primaria y secundaria es variable, pero para los primeros dos, el precio está entre los $500 y $700 pesos; mientras que en secundaria puede incrementar hasta los $1200 pesos, al ser productos más técnicos.

Al cuestionar a la señora Cecilia sobre si las ventas se comparan al ciclo anterior ella explicó que solo había ventas por tareas y no de útiles completos como este nuevo ciclo, señala que los vales escolares son de suma importancia, pues son de gran beneficio para pequeños negocios como el suyo.

“El ciclo anterior si había un poco de ventas por tareas que les dejaban y eso, pero en realidad no hubo venta de regreso a clase, de hecho, tampoco les dieron vales y en esta ocasión eso es lo que nos ayuda mucho a los pequeños comerciantes y este año si se ha visto mayor movimiento en las compras (…) Eso nos ayuda mucho a los pequeños comerciantes, porque sí existen algunos establecimientos grandes que los aceptan, pero no en todos lados, entonces eso se me hace muy bien por parte del Gobierno, en el sentido de que apoyen al comercio local y los pequeños, que somos lo que siempre estamos aquí”