Comunicación entre instituciones es esencial para el mejoramiento del Protocolo Alba

El día viernes 03 de febrero el comité del Protocolo Alba en Baja California Sur dio inicio a las sesiones para perfeccionar el sistema de búsqueda y localización de mujeres y niñas en el estado. Estos protocolos se basan en difundir la información en los tres niveles de gobierno para encontrar a las mujeres que se extravían.

El equipo de CPS Noticias se dio la tarea de preguntar sobre estas sesiones a la Secretaria de Bienestar de Baja California Sur, Yanssen Weilchselbaum, quien forma parte de la Cruzada Contra las Violencias de Género y que nos explicó al respecto, sobre las principales funciones y papel que ha tenido dicha institución dentro de estos protocolos.

Si bien aclaró no estar informada al respecto sobre lo llevado a cabo por el Comité del Protocolo Alba, reconoció que es importante actuar de manera transversal para fortalecer este sistema de búsqueda y localización de mujeres y niñas.

“Al final consideramos que no necesitamos una acción de ponerle un título cuando te paras frente a los medios o en una colonia se pueden tocar estos temas de una manera transversal. Esto es lo que nosotros en esta cruzada planteamos todos los días. Si estás pensando la manera en cómo evitar las violencias, te va salir. Siempre hay la manera de platicar, entonces no está en el marco porque al final no se planteó dentro del marco pero son de las acciones transversales que sí se embonan perfectamente en estas acciones de evitar las violencias”.