Comunidad LGBTIQ requiere de un instituto que atienda sus necesidades

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay que se conmemora el próximo 28 de junio, Jesús Imelda Montaño Verduzco, titular de la dirección de género en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capitulo San José del Cabo, en entrevista para CPS Noticias destacó que el colectivo debe contar con una instancia que atienda sus necesidades.

Montaño Verduzco manifestó que las diferentes formas de pensar no pueden estar en una misma bolsa, y dijo:

Destacó que el mejor ejemplo es que las niñas, niños y adolescentes están en una bolsa diferente al de las mujeres y justamente por eso la comunidad LGBTIQ debe tener una bolsa aparte, para que atiendan sus necesidades especificas:

“Porque, y bueno, esta es una frase que yo he creado y también me gusta hacer replica, en el respeto a estas grandes diferencias que tenemos las personas es como vamos a llegar a una verdadera igualdad, no hay otro camino”, enfatizó.