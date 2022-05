Con gran éxito se realizó la Expo de Productores y Artesanos de BCS

Los Cabos B.C.S..- Con el objetivo de desarrollar y mejorar el sector de artesanos promoviendo su revalorización en el mercado como actividad económica, se realizó en Cabo San Lucas la exposición de productores locales.

El corte del listón de dicho evento estuvo a cargo del presidente municipal Óscar Leggs Castro, acompañado del director general de Fomento Económico yTurismo Rafael García Ceseña; de la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo del Gobierno de México Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, así como de la presencia de diputados, regidores y personas servidoras públicas.

En su intervención, el Alcalde de Los Cabos indicó que el Gobierno que representa con sentido humano no le quita la oportunidad a nadie, en cambio, abre las puertas para el trabajo y que puedan contribuir con la economía de sus familias: “tenemos que apoyar a nuestros artesanos y productores, pero sobre todo, terminar con un problema añejo con los vendedores ambulantes; lo importante no es retirarlos, sino buscar cómo solucionar el problema y ofrecer este tipo de espacios de manera ordenada, donde ellos puedan ofrecer sus productos sin arriesgarse a que por no tener permiso se les decomise mercancía. Este Gobierno con sentido humano los apoya a desempeñar sus funcionas y que puedan mejorar la economía familiar”, reiteró el munícipe cabeño.

Lo anterior, posterior al corte de listón de inauguración de la exposición artesanal y de productores de la entidad, donde el alcalde de Los Cabos Óscar Leggs Castro recorrió cada uno de los locales de los productores, quienes expusieron desde productos gastronómicos, joyería, ropa, artículos de talabartería entre otros.

Por su parte el titular de Fomento Económico y Turismo Rafael García Ceseña reiteró que dicho evento se logró gracias a la participación de los productores de todo el estado en conjunto con las autoridades de los tres niveles de Gobierno: “los artesanos que participaron fueron 75 con la venta de diversos productos fomentando sus ventas, en ello es que daremos seguimiento a este tipo eventos que permiten a los productores y artesanos impulsar la economía local, que es el objetivo fundamental”, concluyó.