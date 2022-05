Cabeños reflejan poco conocimiento en cuanto a la prevención de desastres

Ante el inicio de la temporada ciclónica el pasado 15 de mayo, el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos cuestionó a algunos ciudadanos sobre si están prevenidos ante la llegada de la temporada de huracanes, sin embargo, el conocimiento que tienen ante estos efectos meteorológicos es básico, constatando que aún falta más educación sobre este tema por autoridades correspondientes.

La señora Ruth Aniceto explica que la manera en la que su familia actúa ante este fenómeno natural es protegiéndose en un lugar seguro y teniendo el resguardo de sus documentos.

Por otro lado, Julia Cruz refiere que ella solo se entera por medio de la radio y desconoce que debe de contener la mochila de emergencia que recomienda Protección Civil, solamente lo ha escuchado por la radio, sin embargo, no se le ha comunicado de manera adecuada.

Para finalizar la señora Candy expuso que tras el paso de “Odile” ella dejó de trabajar 1 mes y el ayuntamiento no la apoyó, al cuestionarle si el gobierno le informa en el cómo actuar ante un huracán ella confiesa que no lo hace y recalca que la obligación del gobierno es proteger al ciudadano.

“Sí debería, pero no lo hace o pienso que es la obligación del gobierno que debe de proteger al ciudadano, yo cuando paso Odile no trabaje todo un mes y me cobraron, así que como lo ven ¿esas son ayudas? Cobraron venda no venda, trabaje o no trabaje uno tiene que pagar”.