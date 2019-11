Con protesta, pide CROC salarios justos y prestaciones para trabajadores de tienda trasnacional de autoservicio

Esmeralda Ocampo y Ligia Romero

Está mañana afiliados de la CROC se manifestaron pacíficamente en Walmart San José del Cabo, a fin de que los trabajadores de este establecimiento puedan tener salarios justos y prestaciones, ya que no están protegidos por ninguna autoridad, refiriéndose a los adultos mayores y menores de edad que se encargan de empacar los productos, mismos que viven de las propinas de los clientes del supermercado.

Francisco Vargas, secretario de relaciones institucionales de la CROC destacó que esta manifestación pacífica es un movimiento que se llevó a cabo a nivel nacional en las tiendas Walmart del país.

“Se están manifestando los croquistas en favor de los trabajadores e Walmart que no tienen una seguridad social, que no tienen ninguna prestación, en el caso específico de los compañeros que son paqueteros y que llámanos cerillitos en los cuales hay dos modalidades, una de menores de edad y una de mayores de edad, los cuales son sujetos a reglamentos de la tienda a sancione también dentro de la empresa, si fallan o llegan tarde, están reglamentados pero no están apegados a la ley, ellos tienen derecho a una seguridad social, en específico las personas de la tercera edad”.

Señaló que de acuerdo al trabajo que desempeñan los cerrillos tanto menores de edad como adultos mayores, la Ley debe contemplar un pago, por lo que hizo un llamado a los directivos de Walmart que están realizando un trabajo a favor de la empresa sin embargo no están siendo retribuidos ni con pago ni seguridad social.

Al mismo tiempo, en la sucursal de Cabo San Lucas, integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se manifestaron a las afueras del Walmart ubicado en Plaza San Lucas para exigir a estos empresarios la certeza laboral y de salud a la que tienen derecho los empacadores, personas de la tercera edad que merecen ser tomados en cuenta así como estudiantes con excelencia académica que buscan las alternativas para salir adelante, por lo está empresa de cadena así como otras más tendrán que considerar esta propuesta que ha externado el líder nacional de la CROC y diputado federal, Isaías González Cuevas, así lo dio a conocer David Illedras, representante del organismo sindical en Los Cabos.