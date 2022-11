Conade tiene el respaldo de la Cámara de Diputados: Paredes

Beatriz Paredes, Senadora por la LXIV Legislatura, visitó Los Cabos en una gira de trabajo que realizó por Baja California Sur y CPS Noticias tuvo oportunidad de preguntarle sobre sus predicciones sobre el mundial, su afición por el fútbol y sobre el apoyo a los deportistas mexicanos.

Sobre el tema de los apoyos a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), y los apoyos que se han otorgado en esta legislatura, platicó que la Comisión ha recibido de la Cámara de Diputados el apoyo suficiente.

“Ha habido claramente la disposición no solo para el campeonato de fútbol, si no para otras gestas, la tan accidentada olimpiada que debemos reconocerle a Japón que, no obstante el COVID, tuvo la responsabilidad y el profesionalismo de llevar a cabo la olimpiada incluso sin que hubiera espectadores, lo que significó una gran inversión para Japón pero cumplieron con ello y los países pudieron enviar a sus delegaciones y ahí la CONADE ha tenido el respaldo de la cámara de diputados en lo que corresponde.”