CONAGUA responsable de regularización de pozos en Los Cabos: Oscar Leggs

En México hay 168, 314 concesiones de agua federales, el 75% de estas van para el sector hidroagrícola y están siendo utilizadas para venderle agua a la ciudad y grandes empresas.

Es por ello que la ciudad capital, La Paz, se realizan operativos de revisión de concesión de pozos junto a Guardia Nacional, sin embargo, en Los cabos no se puede implementar ya que es tema de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así lo expresó el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos.

“Es asunto de CONAGUA, creemos que si van a revisar todo porque lo hemos solicitado desde el inicio de la administración y no es de los últimos meses por el problema que suscitó en La Paz, si no es revisar bien y quien tenga la concesión y no la esté utilizando pues ver la manera de cómo redireccionar y mandarle agua a la población”.