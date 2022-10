Casa Sheila busca concientizar a la niñez en el cuidado de las mascotas

Con una plática en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías que se ubica en la colonia Santa Rosa, la agrupación Casa Sheila inició el programa contra el maltrato animal:

“Queremos que nuestras generaciones futuras aprendan acerca del cuidado de las mascotas; sobre todo qué hacer cuando se enferman, el saber que los animales sienten y que tienen necesidades de cuidado y salud”, comentó Mariana Lemus, coordinadora del programa educación contra el maltrato animal.

El trabajo que realiza la agrupación ciudadana comenzó hace siete años con un albergue para mascotas; sin embargo, la experiencia que fueron adquiriendo direccionó sus esfuerzos y estrategias hacia la esterilización animal.

Ante la cámara de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Sandy Motter, presidenta de Casa Sheila, es interpretada por Mariana Lemus, quienes comparten lo siguiente.

“La esterilización es porque la sobrepoblación que existe en nuestra comunidad es muy muy grande, demasiados perritos, demasiados cachorritos en la calle, necesitamos llegar a controlar esa sobrepoblación, es por eso que nos dedicamos fuertemente a las clínicas de esterilización”.

Esterilizar mascotas tienen beneficios, según leemos en aspca.org: Es económico. La mascota hembra vivirá más tiempo y más sana, no entrará en celo y no necesita tener una cría para que sus hijos aprendan sobre el milagro de la vida. Si es macho, no vagará fuera de casa, mejorará la salud y se comportará de mejor manera. La esterilización o castración no engordará a la mascota, ayuda con el exceso de población de mascotas y es bueno para la comunidad.

El trabajo de la organización ciudadana se centra en concientizar a la niñez, edad temprana para arraigar la idea del cuidado y responsabilidad de, en este caso, las mascotas.

“Es aquí donde nuestros niños van a empezar a cambiar esta conciencia o esta idea que se tienen de los animales, en donde no se les da la importancia que se les debería de dar. Ahora, a ellos, enseñándoles desde muy pequeños que son seres que necesitan estos cuidados, y, sobre todo, sobre la esterilización. Cuando ellos esterilizan a sus animales es darle una mejor vida, sabemos que podemos tener un cambio seguro”.

Para Vicente Lemus Andrade, director de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, turno vespertino, es muy importante el que una institución civil tome en cuenta a la niñez porque coincide en que edades tempranas es cuando se alojan las buenas prácticas, máxime si son ejemplos. A pregunta directa si existen materias o programas que hablen del cuidado de las mascotas, comentó.

“Un programa como tal no, pero sí van inmiscuidos dentro de la asignatura de Formación Cívica y Ética lo que es el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales. Y en Ciencias Naturales se abordan algunos temas sobre la esterilización”.

El profesor reflexiona y asegura que sería adecuado coordinar el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil con la finalidad de implementar campañas constantes que ayuden a concientizar sobre el tema de la esterilización, por ende, para disminuir la población callejera de mascotas.

Al ser Casa Sheila parte del Comité Proanimal en San José del Cabo, coadyuva en proyectos para evitar la sobrepoblación, entre otras acciones. Sandy finaliza al decir que el ser humano es el único responsable de que la mascota tenga cariño, amor, cuidado veterinario y sobretodo que el animal se sienta amado y parte de la familia.

Para cualquier aporte, ayuda o voluntariado, Casa Sheila comparte su página de Facebook. CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos reitera su compromiso con el municipio cabeño y pone a su disposición el 6241810873 para cualquier denuncia o comentario.