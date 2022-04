Conciliación y Arbitraje ha retenido demanda laboral 7 años

Buscando ayuda y hacerse escuchar, el señor Jesús Cortez Gómez acudió a CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos para dar a conocer su caso de despido injustificado y como la Junta Especial No.3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en San José del Cabo en lugar de apoyarlo, solo le ha dado largas desde el 2015.

El señor Cortez Gómez, expuso que la empresa de seguridad denominada “Control de Protección y Custodia S.A de C.V” lo despidió en el 2015 luego de que una de sus piernas fuera gravemente afectada por laborar de pie jornadas de 12 por 12, durante la protección de los almacenes que instaló la Comisión Federal de Electricidad en el 2014 por las afectaciones del huracán Odile.

“Me accidenté, empecé a llevar las incapacidades y ya después me dijeron que ya no, que ya estaba despedido, pero no se me liquidó, no se me finiquitó, ni aguinaldo, ni nada. Conciliación y la Defensa del Trabajo que están ubicados en plaza Buganvilias hacen caso omiso, me traen con vueltas, con citas referidas a sabiendas de que estoy lastimado del pie izquierdo a causa del trabajo con una úlcera activa de 10-15 centímetros periférica, me dan citas largas y no me dan laudos o resolución”.