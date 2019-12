Concluye año Club Rotario Los Cabos con serie de actividades en apoyo a la comunidad ante graves rezagos sociales: Jesús Corral

San José del Cabo.- Concluye el año el Club Rotario de Los Cabos muy activamente con una serie de actividades de apoyo a la comunidad con motivo de las fiestas navideñas, además de la implementación de los programas que realizan durante el año como el de cirugías de paladar hendido y labio leporino con el apoyo de médicos especialistas de Estados Unidos que operan gratuitamente a unos 120 pacientes al año, esto representa un beneficio para la sociedad cabeña por un monto aproximado de 1.2 a 1.7 millones de dólares.

Así lo informó el presidente del Club Rotario Los Cabos, Jesús Corral González, quien dijo que es una gran satisfacción el presidir este cargo de un Club que realiza una intensa actividad a favor de los más necesitados e impulsa una serie de programas sociales porque Los Cabos con una alta migración es una zona que requieren sus habitantes de mucha ayuda solidaria.

Explicó en entrevista que son cuatro los pilares fundamentales mediante los cuales el Club Rotario dirige su rumbo para ayudar a la sociedad, el de las cirugías, el de becas educativas y programas sociales.

“En cuanto al programa de operaciones de paladar hendido y labio leporino que se lleva a cabo en dos clínicas de una semana dos veces al año, una en abril de cada año y una en octubre de cada año, este programa representa para la sociedad un beneficio aproximado entre 1.2 y 1.7 millones de dólares al año, es decir a la sociedad no le cuesta esto, a nosotros no nos cuesta, porque es el beneficio de los doctores que vienen a operar, doctores especializados de Estados Unidos que vienen y operan gratuitamente a una serie de pacientes, pueden llegar hasta 100 o 120 pacientes, se logran entre 45 operaciones cada mes”, puntualizó el entrevistado.

Abundó que el segundo es el programa de becas de apoyo a jóvenes de escasos recursos, se trata de un apoyo económico mensual para sus libros, utensilios para que no abandonen los estudios, es para jóvenes hasta los 18 años de edad y el tercero y cuarto son los programas sociales.

“El tercero y cuarto se refiere a todos los programas sociales que impulsan en el municipio de Los Cabos, un destino con muchas necesidades, un destino que requiere de apoyo y que por ejemplo cuando hay una desgracia natural, un huracán, una lluvia, siempre hay alguien que va a necesitar un tinaco, un purificador de agua, un apoyo y para eso está el Club Rotario, un club que definitivamente se caracteriza por esa ayuda social”, subrayó.

Reiteró que estos son los programas en los que trabajan todo el año, se reúnen una vez a la semana pero ocasionalmente también realizan otros programas como son en la Navidad, el Día de Reyes, los apoyos a los adultos mayores, “a gente que requiere que podamos estar con ellos”, reiteró.

Informó que a nivel mundial son 1.2 millones de rotarios en el mundo, en más de 60 mil clubes en todos los países del mundo, tiene ya más de 100 años de existencia, el club que preside tiene 8 años, pero el más antiguo de Los Cabos tiene poco más de 20 años.

Mencionó que es muy gratificante esta labor y cualquier persona puede integrarse al club con la sola vocación de servicio, con las ganas de servicio y el único requisito es precisamente estar presente, no ser miembro nada más de nombre sino tener acción en ese sentido.

Precisó que en una comunidad como Los Cabos, con un crecimiento importante y con mucha migración y se requiere de esta gran ayuda social.

Abundó que Los Cabos a pesar de ser un municipio tan pujante, tan exitoso, tan mundialmente reconocido, es un municipio donde la gente en muchos casos se siente sola, viene desde lugares muy remotos y viene buscando una oportunidad de desarrollo , viene de otras zonas del país, pero llega a este municipio solo o acompañado de su esposa e hijos pero nadie más, empieza a desarrollar su círculo social muy importante en el que formar parte de estos clubes de apoyo puede ser de gran ayuda para el desarrollo social de las diferentes comunidades.

Finalmente dijo que la gente no necesariamente se siente acompañada o apoyada por el simple hecho de ser exitosa, entonces sumarse a este esfuerzo y ofrecer este tipo de ayuda es fundamental.