Concluye con éxito el curso taller “Lenguaje incluyente y no sexista” organizado por el Congreso del Estado

· Generar mayor conciencia en la sociedad civil y que ésta sea la que exija y sancione a través de sus votos a los distintos gobiernos y partidos: Julia Pérez Cervera

“En materia de igualdad de género aun vamos muy despacio, se han hecho muchas leyes pero las políticas públicas no las han aplicado, no se les ha puesto ni los recursos humanos, ni económicos necesarios para que esas leyes se apliquen adecuadamente, por la falta de interés de quienes están en el poder, simplemente no está dentro de sus prioridades”, expresó la maestra Julia Pérez Cervera, quien impartió el curso: “Lenguaje incluyente y no sexista” dirigido a funcionarios y asesores del Congreso del Estado a través de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Elizabeth Rocha Torres.

En entrevista, Pérez Cervera luego de concluir el curso que tuvo como objetivo eliminar la violencia, discriminación y exclusión que se ejerce a través del lenguaje en todos los aspectos que tienen que ver con los mensajes y las normas de los gobiernos; enfatizó que México como muchos otros países ha firmado y ratificado convenios internacionales y, aunque tienen obligación de aplicarlos, éstos contienen una cláusula (reserva) donde cada gobierno dice que irá aplicando los acuerdos “en la media de sus posibilidades”, lo que propicia una aplicación muy laxa, que no tiene realmente un control.

En ese contexto México en especial ha tenido muchas directivas de las relatoras tanto de la Convención para Eliminar la Violencia como la Convención para Eliminar la Discriminación, porque no está cumpliendo pero no tiene sanciones directas fuertes.

“Sólo ha tenido sanciones de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana por violación a los Derechos Humanos y por violencia” que implica sanciones económicas y despidos algunos funcionarios (la sentencia del campo algodonero citó como ejemplo.

La defensora de los derechos humanos de las mujeres, sostuvo que una alternativa para solucionar esta falta de interés por parte de los gobiernos, es continuar capacitando, generar mayor conciencia en la sociedad civil y que ésta sea la que exija y sancione a través de sus votos a los distintos gobiernos y partidos, porque los cambios siempre vienen de la sociedad civil.

En su experiencia, en un taller donde participaron aproximadamente 60 personas (la mayoría mujeres), consideró que al menos en un 50% de ellas, sí va a generar un cambio la información transmitida en el curso/taller impartido la semana anterior en la sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua del Congreso del Estado.

Julia Pérez Cervera, es abogada fundadora y Co- coordinadora Defensa Jurídica y Educción para las Mujeres sí como de Ciudadanas en Movimiento para la Democracia y Ciudadanía A.C, autora de diferentes libros sobre derechos humanos, de las mujeres, ciudadanía y género, impartió este curso/taller, que fue inaugurado por la diputada Rocha Torres, quien destacó la importancia de otorgar esta información y herramientas para el personal del Congreso.

Cabe destacar que estas actividades se organizan dentro del marco del Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y coordinadas por la Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado, que preside Florina Plateros Beltrán.