Conductor de Uber desmiente acusaciones de acoso

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el conductor de la plataforma Uber, quien había sido señalado de haber intentado raptar a una joven en la delegación de Cabo San Lucas, se de fe dio de las acusaciones, aclarando que fue una broma pesada por parte del usuario de la plataforma.

La publicación por parte del usuario de la fue compartida un número alrededor de dos mil veces, creando un estigma en la imagen del afectado de nombre Salvador Jiménez Zavaleta, quien comenta que, es una persona honorable y que tiene familia.

La denuncia expuesta en redes narra que los hechos ocurrieron la tarde del domingo 17 de abril en curso, donde el conductor presuntamente acosó a una mujer mientras realizaba el traslado, cambiando de dirección y diciéndole que “si se la roba nadie se daría cuenta”.

Jiménez Zavaleta, aclaró que los hechos no ocurrieron de esa forma, mencionando que está en la mejor disposición de aclarar todo este mal entendido.

Presentándose en las instalaciones de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos para realizar la declaración de lo sucedido, a lo que mencionó lo siguiente:

Jiménez Zavaleta menciona que, en la plataforma mantiene muy buenas calificaciones por los viajes que ha realizado, mencionando que la gran mayoría de usuarios; por lo regular extranjeros, le han reconocido su arduo trabajo. Buscando esclarecer lo sucedido para no verse más perjudicado tras las acusaciones que recibió, mencionando cómo sucedieron los hechos.

Ciudadano: Salvador Jiménez Zavaleta, conductor de la plataforma Uber: “El viaje fue a las 18:17 del domingo 17, fue tomado en una plaza que se llama “Plaza Patio” en Cabo San Lucas, en la colonia Brisas del Mar, posteriormente yo retorné le dije que no lo miraba, para luego llegar una chica, mencionando que era otra persona diferente a quien solicitó el viaje. Se subió la persona, la trasladé durante el viaje a lo que marcó la aplicación. Entonces cuando llegué a la calle le dije a la señorita ¿Es aquí o en la otra calle? A lo que ella respondió: “No, Yo no sé”, entonces la llevé a lo que me marca la aplicación, Cuando yo llegué el joven estaba ahí, se terminó el viaje, se pagó el viaje con tarjeta y me dio mis cinco estrellas y no hubo ningún problema hasta ahí y me retiré.