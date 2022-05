Conductor ebrio intenta ingresar a la fuerza a “Ciclovía Recreativa”

Mario Meave, coordinador del programa “Ciclovía Recreativa”, compartió con CPS Noticias que el pasado fin de semana un conductor en aparente estado de ebriedad, intentó atravesar la vialidad pese que se le indicó que no podía, por lo que dañó algunas vallas de seguridad y luego se dio a la fuga.

Manifestó que lamentablemente el pasado fin de semana una de las vigilantes de la calle Pez Marlín 5 en Cabo San Lucas, reportó que un conductor en aparente estado de ebriedad insistía en entrar en la vialidad que en ese momento estaba cerrada por la “Ciclovía Recreativa”

“Una chica que cuida esa zona nos dijo, oye hay un vehículo que ya le indicamos que no puede pasar por la ciclovía, y no entendía, la persona quería ingresar por más que se le llamó la atención, los mismos papás le decían que no se podía ingresar, nos tira una valla, pero nosotros como sabemos que ese punto es de riesgo, nosotros ponemos doble valla”, mencionó.