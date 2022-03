Conductores de Uber advierten seguirán con bloqueos hasta que cese el acoso

Alrededor de la 1 de la tarde del 9 marzo, choferes de la plataforma Uber, bloquearon por varios minutos la carretera transpeninsular esto tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, específicamente en la glorieta de Fonatur, creando un caos vial que afectó a muchos automovilistas de ambos sentidos, considerando además que el bloqueo se realizó en horas pico.

El pasado 8 de marzo los choferes de la aplicación móvil y las autoridades locales de los gobiernos locales, sostuvieron una reunión en la cual primeramente se informó que se había llegado a un mutuo acuerdo, sin embargo, los choferes negaron esa versión y aseguran que no han llegado a nada concreto con las autoridades.

Y tal y como se había advertido, decidieron realizar un bloqueo en toda la glorieta de Fonatur y en Cabo San Lucas, esto estacionando sus vehículos en plena carretera, desquiciando así el tráfico.

Al lugar arribó la Policía de Tránsito y Vialidad del Municipio de Los Cabos, además de elementos de Guardia Nacional de División carreteras, quienes, a pesar de tratar de realizar una conciliación para poder liberar el tránsito, no se logró, optando únicamente por dirigir el tránsito a vialidades alternas.

En el bloqueo aproximadamente se contó con la presencia de más de 50 unidades Uber con sus conductores, quienes expresaron ante las cámaras de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos sus inconformidades.

Es el caso del conductor Leonardo Morán, quien fue afectado de que los inspectores le aplicaran dos multas de casi $30,000 pesos, a lo que dijo lo siguiente:

“Nosotros sufrimos un acoso a diario trabajando honradamente, $28,866 pesos, esta multa me la pusieron el día 14 de febrero, los inspectores me salieron en Chedraui de Zacatal como asaltantes, detrás de los carros, y el día 24 de febrero me vuelven a aplicar otra multa”.