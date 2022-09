Automovilistas exigen reparación de bache cercano al puente de Santa Rosa

Una serie de tres baches de gran tamaño cercanos al puente de Santa Rosa, son un constante peligro para los automovilistas y los transeúntes, lo anterior, debido a la velocidad con la que se desplazan los automotores sobre la carretera Transpeninsular, que es por arriba de los 70 kilómetros por hora en días no laborables, o cuando por ciertas circunstancias, tienen que acelerar más.

Tras varias denuncias ciudadanas registradas a nuestra mesa de redacción, CPS Noticias-Tribuna de Los Cabos, constantemente, presiona a las autoridades correspondientes para que solucionen los daños en la carpeta asfáltica, no sólo de la carretera, que es la más importante arteria para la movilidad de norte a sur y viceversa, sino también dentro y en todas las calles de la ciudad. Al acudir al lugar, pudimos acercarnos a un conductor afectado cuyo rin se rompió producto de estos baches y nos compartió lo siguiente:

“Hoy por la mañana iba rumbo al trabajo y un hoyo que está en el puente del Vado de Santa Rosa me averió el rin. Me gustaría que lo arreglaran para que no pasen más accidentes como el de hoy”, mencionó el automovilista afectado.