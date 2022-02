Alarmante que conductores se den a la fuga tras atropellar a una mascota

En los últimos días, ha incrementado el número de mascotas que han perdido la vida sobre la vía pública, ocasionado por accidentes automovilísticos.

Recientemente un video en redes sociales causó la indignación de la ciudadanía, luego de que un canino perdiera la vida a las afueras de un establecimiento comercial, tras ser atropellado por un carro que se dio a la fuga.

De acuerdo a las estadísticas, el 90% de los animales que son embestidos por un vehículo pierden la vida, en este sentido, expertos en el tema explican cómo debe reaccionar la población ante un hecho de este tipo.

“Regularmente en los casos de atropellamiento, el pronóstico no es tan bueno sin embargo, aquellas personas que estén interesadas en ayudar, deberán entender que no es solo ayudar en el momento si no son una serie de responsabilidades que se desenlazan cómo cuidar de ellos, hasta que en el mejor de los casos se recuperan”, enfatizó la coordinadora del Centro Municipal de Atención Canina, Yambe Barboza.