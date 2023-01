Acumuló Condusef más de 1,800 reclamos en 2022 en BCS

El pasado 20 de enero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió un comunicado donde informó los porcentajes de reclamaciones en Baja California Sur.

De las 1,836 reclamaciones que se dieron en Sudcalifornia, La Paz se llevó el primer lugar, con un registro de 1,210; Los Cabos presentaron 464; mientras que Comondú registró 46, Mulegé 32 y Loreto, solamente, 26. Hubo un registro de 64 en el que no se especificó el municipio. En reclamaciones, La Paz concentró más de la mitad, es decir, un 65.9% del total.

La queja más frecuente que se registró fue la relacionada con “las malas prácticas de agentes en la gestión de cobranza”, las cuales pueden ser, por ejemplo: llamadas telefónicas a deshoras, conductas agresivas, vocabulario altisonante y amenazas a deudores, así como exigir el pago del dinero a adultos mayores o menores de edad. Aunado esto, ciudadanos entrevistados por CPS Noticias, dijeron haber sido víctimas de intentos de extorsión por medio de llamada telefónica:

“Pues problemas que he tenido con cierto banco, que usaban para depositar una beca, tenía problemas que me desaparecen dinero. Y luego que me llamaban, y había como más esta onda de extorsión, de esa cuenta particular de ese banco, me querían sacar información, ya después yo me informé y me di cuenta que los bancos no te llaman para pedir esa información”.