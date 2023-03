Dará charla Mario Meave sobre cómo cruza BC en bicicleta

Mario Meave es un deportista e impulsor del ciclismo en Los Cabos con proyectos como la ciclopista recreativa, y en su faceta de conferenciante impartirá una plática el próximo 16 y 17 de marzo, en la que compartirá el sueño que tuvo de recorrer la península de Baja Californian (BC), desde Tijuana hasta Los Cabos

Además, explicará su experiencia sobre cómo se puede recorrer esta distancia en 25 días a pesar de que mucha gente piensa que no es posible, y la plática se enfocará en motivar a la gente a que salga de su zona de confort.

Meave comentó cómo fue que gracias a los consejos de un joven quien le dijo: “solo no tardes en hacerlo” pues el tiempo sigue su marcha es que llevó a cabo esta travesía.

“Pasó mucho tiempo, pero años en los que yo decía algún día, algún día, y llegué a los 37 años y yo seguía postergándolo hasta que me topé con Aladino, que fue un chico que abordé cuando llegó a Los Cabos, le hago la plática y antes de irnos le dije yo lo voy a hacer algún día, y que me la regresa diciéndome solo no te tardes mucho y se refería a seguir postergándolo, y me dolió mucho porque es cierto, yo solo postergaba”.