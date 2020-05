Confirma agencia inmobiliaria que pusieron en venta terreno en El Conchalito

La Paz.- Luego de la polémica en redes sociales que generó la venta de un predio en El Conchalito que está dentro de una Área Natural Protegida, el anuncio fue retirado de la página de Global Real Estate.

Personal de la agencia de bienes raíces confirmaron a CPS Noticias que el predio de 5, 064 .82 metros cuadrados, perteneciente al ecosistema humedales El Conchalito, fue retirado de su página debido a que están investigando las colindancias del terreno, lo cual se les ha complicado porque las dependencias de gobierno permanecen cerradas.

“Estamos en investigación con Semarnat pero por la pandemia no tenemos la autorización por escrito, por eso se bajó el anuncio, y al momento no está disponible. Como es una zona protegida y tenemos que verificar bien cuáles son los metros que están permitidos vender por las autoridades. No tenemos resultados de las investigaciones y hasta que se abran las instituciones. Como agencia necesitamos el respaldo de las instituciones y no nos dieron respuesta porque no están laborando y nosotros no podemos comercializar el predio”, reiteró el agente inmobiliario.

Lo que sí confirmó es que un particular, de quien no proporcionó datos por ser información confidencial, acudió a la agencia inmobiliaria a colocar su inmueble, con todos los documentos en regla, sin embargo lo único que falta es corroborar con las autoridades las limitaciones del terreno ya que es una zona protegida.

El anuncio de Global Real Estate que se difundió en redes sociales señala sobre la venta del predio en 7 millones 300 mil pesos, el predio se ubica dentro de un sitio de importancia internacional Ramsar El Conchalito, que a su vez, su administración fue otorgada a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debido a que toda esa zona está compuesta por parches de mangle blanco, rojo y negro.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 27 de septiembre de 2016 se publicó el acuerdo para destinar 403, 494 metros cuadrados de playa marítima o zona inundable para la conservación