Confirma F1 Gran Premio de México 2023

Se anuncia el calendario de la F1 para el año 2023 y México está confirmado, siendo una de las sedes más vistosas para el campeonato, Mónaco también quedó ratificado pese a que estaba en riesgo aún siendo uno de los circuitos más tradicionales, pero después de negociaciones quedó asentada su permanencia en la temporada.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2025 🙌#F1 pic.twitter.com/IfOQ2dJ3VM

— Formula 1 (@F1) September 20, 2022