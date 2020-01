Confirman dos nuevos ataques en Irak

Bagdad, 4 Ene (Notimex).- En la madrugada de este sábado se han registrado dos bombardeos al norte de Irak, el primero fue a 30 kilómetros de Bagdad y el segundo en el área de Sinjar, a las afueras de la ciudad de Mosul, informó Sputnik.

Fuentes del ejército de Irak reportaron a la agencia Sputnik que el bombardeo al norte de Bagdad, cerca del campamento de Taji, estuvo dirigido a un convoy de la milicia chií iraquí y dejó al menos cinco personas muertas y tres heridos.

Las identidades de quienes viajaban en el convoy no han sido identificadas del todo, sin embargo, medios locales reportaron que al interior de los vehículos podían encontrarse un líder religioso y su hermano.

Posteriormente, la televisora iraquí Sumariya informó que probablemente en el convoy se encontraban miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), entre ellos, altos funcionarios de la organización también conocida como Al Hashd Al Sha’abi; sin embargo, esta información tampoco pudo confirmarse.

Horas más tarde, la cadena de noticias AlJazeera informó que la milicia chií iraquí negó que en el convoy viajaran altos funcionarios u otros miembros del ejército, no obstante, se aseguró que el convoy pertenecía a la unidad médica del FMP.

El corresponsal de la cadena BBC Arabia, Feras Kilani, informó en su cuenta de Twitter que fuentes de las FMP le informaron directamente sobre las dificultades para la identificación de los cuerpos tras el ataque en Taji, debido a que los cadáveres quedaron totalmente carbonizados. Esta situación ha ocasionado el exceso de especulaciones.

El reportero citó a la dirección de medios del FMP para desmentir la posibilidad de que los altos mandos de las fuerzas armadas Shebl Al-Zaidi, Hamid Al-Jazaery, Raed Al-Karawi hayan sido víctimas del ataque, sin embargo, confirmó el fallecimiento de varios médicos que viajan en los vehículos de la milicia.

El segundo ataque ocurrió a pocas horas del bombardeo al campamento de Taji. Según reportaron medios locales, a las afueras de la ciudad de Mosul, al norte de Irak y a 396 km de Bagdad, se registró una fuerte explosión.

La prensa iraquí estima que puede tratarse de otro ataque en contra de las Fuerzas de Movilización Popular. No se han reportado muertos o heridos tras el ataque.

Las hostilidades contra el FMP en la zona de Bagdad y sus alrededores ocurren a un día del asesinato del líder iraní Qasem Soleimani, tras un ataque aéreo perpetuado por drones estadounidenses, lo cual fue definido por el Pentágono como una acción defensiva para proteger al personal de EUA en Irán.

Las hostilidades en Medio Oriente comenzaron desde el 27 de diciembre, cuando fuerzas de la agrupación Kataeb Hezbolá atacaron posiciones de EUA en Irak, lo que motivó un bombardeo contra cinco instalaciones de Hezbolá en Irak y Siria coordinado por Estados Unidos.

Posteriormente, el 31 de diciembre, manifestantes asaltaron la embajada de EUA en Bagdad como represalia a los ataques previos, a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que enviaría más elementos de la milicia estadounidense para proteger la sede diplomática.