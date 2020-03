Confirman el primer caso de COVID-19 en Belice

El Ministerio de Salud de Belice informa que se ha confirmado el primer caso de una infección con el coronavirus en este país latinoamericano, por lo cual, ya no queda ningún estado en la región que no fuera afectado por la enfermedad.

PRESS RELEASE: The Ministry of Health announces the first confirmed case of COVID-19 in Belize🇧🇿. pic.twitter.com/6rXiglgh6U

