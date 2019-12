Confirman para 2020 Convención en Los Cabos con conciertos de Eagles y Dobbie Brothers: Abdel Naime

San José del Cabo.- Confirman a Los Cabos como sede el próximo año de la Convención Los Cabos en Vivo a celebrarse en el mes de mayo con más de 5 mil participantes que dejarán fuerte derrama económica y que trae como eventos de clausura una cena concierto con la banda estadounidense de rock, Eagles con su famoso tema, Hotel California y otra cena concierto con la agrupación de Estados Unidos Dobbie Brothers, lo anterior lo anunció a CPS Noticias, Abdel Naime Pereida, director general de Paradise Incentives, DMC´S.

“ Los Cabos en Vivo, ya salió a la comercialización es un gran evento que traemos el año que entra con 5 mil participantes que vienen a cambiar el futuro de nuestro destino turístico, que viene a generar el crecimiento del desarrollo turístico, viene a ayudar a la economía de Los Cabos en lo cual están participando la mayoría de los prestadores de servicios turísticos, son 13 hoteles, beneficiadas por contratación 350 empresas locales entre actividades, transportación, prestadores de servicio, restaurantes y todo lo que es la proveeduría local industrial, que también se está viendo incorporada para limpieza de recintos, arreglo, armado de algunas estructuras en los recintos, para el sector hotelero, restaurantero y servicios.

El evento se desarrollará del 21 al 25 de mayo del próximo año y dejará tan solo en derrama económica para los más de 13 hoteles participantes de 18 millones de dólares, más la derrama en proveeduría local por millones de dólares y el gran reto es ofrecer el mejor servicio para garantizar que el evento sea repetitivo en los próximos cinco años.

Recordó que Los Cabos ya fue anfitrión de un evento muy importante de esa magnitud que fue el G20, con excelentes resultados y sí ha habido algunos otros eventos grandes de 3 mil a 5 mil personas, pero muy esporádicos en el destino.

Si todo sale como se espera, dando el mejor de los servicios que es a lo que se han comprometido las empresas DMC´S y prestadores de servicios, el gran plus de este evento es que hay el compromiso de empresas de Estados Unidos que lo están organizando es que se repita año con año, al menos en los siguientes cinco años.

“Tenemos en el destino una responsabilidad todas las empresas participantes, de abrazar este evento para que no sea solo uno, que salga muy bien y se convierta como lo tienen pensado de una proyección a un mínimo de 5 años de eventos repetitivos, para eso tenemos que enamorarlos de un excelente servicio”, sostuvo.

Refirió que la derrama será para aerolíneas, hoteles, transportadoras, taxis, comercios, industria restaurantera y por supuesto el sector hotelero del destino y reconoció que han recibido el respaldo de los tres niveles de Gobierno, de la Secretaría de Turismo en el estado, de las autoridades municipales, para que no sea un solo evento el que reciba Los Cabos, sino mucho más.

Vendrán participantes de distintos lugares del mundo que conocerán las maravillas naturales de este destino turístico, por lo que es un importante reto para los prestadores de servicios y las empresas DMC´S del destino turístico, concluyó.