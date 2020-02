Conflicto en Semarnat es más tema político que laboral: Víctor Castro

Lamenta que esta situación afecte a cerca de 200 personas que no pueden entrar a trabajar por esta toma de las instalaciones, cuando se puede resolver con el diálogo

La Paz.- El delegado de los programas federales en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, consideró que el conflicto en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) es más un tema político que laboral, aclaró que él no impuso a Daniela Quinto Padilla, titular de la dependencia, como lo acusa el dirigente del Sindicato, Baldemar Sicairos Beltrán.

“Eso es una vil mentira, yo no tengo facultades para quitar o poner gente. Todos sabemos que ya tiene mucho tiempo en la dependencia y lo que está haciendo este gobierno es aprovechar a la gente que ya está en la dependencia”, dijo.

Le pidió al dirigente del sindicato de Semarnat no mentir cuando asegura que no lo han atendido, “no ha solicitado una reunión para yo poder atenderlo, es una persona que mantuvo cerradas las oficinas de Semarnat por casi 45 días el año pasado, afectando a la población. Yo no tengo facultades para solucionar los problemas internos de las dependencias, de eso se encargan a nivel nacional”, insistió.

Lamentó que esta situación afecte a cerca de 200 personas que no pueden entrar a trabajar por esta toma de las instalaciones, cuando se puede resolver con el diálogo.Insistió que hay dosis política más que la idea de que la dependencia entre a la normalidad, dijo que esta situación es grave porque todos los trámites que no se están haciendo, afectan a la población.