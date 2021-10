Resurge el conflicto taxistas-transportadoras turísticas en Los Cabos

Resurge en Los Cabos el conflicto taxis-transportadoras turísticas, este sábado se suscitó un incidente en conocido hotel del Médano, donde taxista bloqueó la salida de unidad transportista impidiendo el traslado de los turistas con la afectación a la imagen del destino turístico y repercutiendo al mismo hotel.

Así lo denunciaron afectados quienes comentaron que un taxista se cruzó en la salida del resort exigiendo se le mostrara el sello y así lo hicieron para evitar conflictos, pero aún así, la unidad permaneció por varios minutos obstruyendo el tránsito vehícular.

Así estuvo durante un buen tiempo, llegó hasta el lugar el inspector fiscal Carlos Higuera quien ya no permitió la salida de la unidad turística porque había transcurrido el tiempo límite que tienen para la transportación de los turistas, por lo que lamentablemente, dijo el afectado, los taxistas se “salieron con la suya”, lo cual se trata de un problema gravísimo que autoridades deben poner solución.

El transportista afectado dijo que fue la unidad de taxi número 34 que sin justificación bloqueó a la unidad turística para que perdiera el tiempo de 40 minutos y no pudiera sacar al pasaje.

“Le expliqué a uno de los taxistas que cumplía con el reglamento aún así me bloqueó y ya no me permitió sacar más gente, cuando nosotros estamos trabajando en orden, cumpliendo con los sellos, por esta afectación tuve que pagar el taxi a las 12 personas que iba a trasladar, lo cual es un problema grave y de afectación para el sector transportistas turístico”, recalcó.

“Sin autoridad los taxistas bloquean la entrada y salida de hoteles provocando que pierdas la ventana de tempo para sacar a la gente y después el inspector llega saludando a todos los taxistas y son sus amigos, sus aliados”.