Congresistas de EU son de “doble moral”, financian a pseudoambientalistas: AMLO

Andrés Manuel López Obrador reveló que empresas operando tanto en Cancún como otros lugares de Quintana Roo son ecocidas y los ambientalistas sólo protestan cuando hay proyectos que benefician al pueblo.

Por el caso del proyecto Calica, López Obrador cuestionó a senadores republicanos de Estados Unidos y cuestionó si no les da pena y vergüenza su “doble moral”; reveló que a la fecha dicho proyecto está clausurado.

Así mismo, acusó a los senadores republicanos de financiar a grupos de pseudoambientalistas para frenar obras que, dice, benefician al pueblo, como el Tren Maya.

Señaló que nunca se va a limitar la libertad de expresión, no obstante, afirma que muchos ambientalistas sólo aparecen cuando no hay un negocio de por medio, de lo contrario no habrían permitidos actos como los ocurridos en Xcaret y muchos más que fueron hechos “con respaldo del sexenio anterior“.

Lo anterior lo respaldó con un video que muestra cómo en Xcaret han dañado los cenotes con la construcción de proyectos turísticos, aseveró que hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, ríos subterráneos y cenotes, y nadie dijo nada.