Congreso de BCS aprueba la adopción homoparental

Por mayoría de votos, la XVI Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la reforma al Código Civil con la que se armoniza la legislación estatal al marco nacional y permite que sea posible la adopción homoparental en Baja California Sur.

A partir de la entrada en vigor del decreto, la Dirección Estatal del Registro Civil tendrá 60 días para realizar las adecuaciones pertinentes, y deberá realizar cursos de capacitación para su personal. Así mismo, se contempló que las personas que estén interesadas en adoptar deberán realizar un estudio psicológico.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que se trata de legislar para que a los niños y adolescentes se les garantice el derecho de crecer en una familia que les de amor, seguridad y sustento.

“En este dictamen no se centran los derechos de la niñez sino únicamente el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. No hago todo el análisis de las implicaciones de esta reforma bajo la perspectiva de los derechos de las niñas niños y adolescentes, en ninguna parte se plasman argumentos con datos duros y científicos que avalen como esta reforma mejorará su derecho en un tema tan importante, no se abrió a consulta con experto,s pero tampoco se consultó a la ciudadanía. Todos esos elementos me parecen relevantes para el análisis de cualquier reforma en materia de adopción, puesto que se trata de legislar para que las niñas niños y adolescentes que pueden ser adoptados se les garantice el derecho de crecer en una familia que les provea de amor, seguridad, sustento, valores, estabilidad y un entorno que les permita desarrollarse plenamente”, dijo.