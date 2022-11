Congreso aún no tiene fecha para presentar la iniciativa de Ley de Movilidad

Fue el pasado 17 de mayo cuando la Comisión de Movilidad del Congreso de la Unión, anunció la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la ley establece garantizar la seguridad vial de todos los sectores de la sociedad, desde los usuarios más vulnerables como los peatones y ciclistas; operadores de transporte público y de carga.

Los estados cuentan con 180 días a partir de la publicación de esta ley, para homologar sus leyes de movilidad, con la ley general. Baja California Sur no cuenta con una ley de movilidad, por lo que el plazo prácticamente está por terminar.

En ese sentido, la diputada local de la fracción del Partido del Trabajo (PT), del Congreso del Estado, Gabriela Montoya Terrazas, explicó que la Comisión de Comunicaciones y Transporte, en la cual ella forma parte como secretaria; trabaja con las propuestas que se han estado presentando por parte de ciudadanos, transportistas y empresarios. Con el objetivo principal que la ley sea aprobada antes de que concluya el periodo de sesiones, que es el día 15 de diciembre.

“Tenemos que hacerlo antes de que termine el periodo, tenemos eso como meta y así será. Estamos trabajando en eso; es la homologación de la ley estatal con la federal, recordemos que aquí no tenemos Ley de Movilidad como tal. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo es las mesas de trabajo, y la comisión encabezada por mi compañero Manuel Guerrero, Luis Armando Díaz y su servidora como integrantes, estamos trabajando y buscando interactuar en el proyecto que ya se tiene”.

La legisladora del PT, mencionó que es importante que la ley no solo quede plasmada en papel, tiene que aplicarse de forma correcta. Se está analizando los mecanismo necesarios para poder bajar recursos.

Los recursos serán aplicados directamente en obras de infraestructura vial; las cuales son prácticamente nulas, y no están pensadas para que el peatón transite con seguridad.

“Es tan importante para poder llevar a cabo esa Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Baja California Sur; sobre todo en Los Cabos, nos enfrentamos a una falta de infraestructura. Por eso reitero que todos los proyectos e iniciativas de ley tienen un impacto importante en el presupuesto, por eso es importante trabajarlas en tiempo y forma, para poder buscar esos recursos, porque si no va estar en papel, y no se va poder llevar a cabo”.

Actualmente el estado sólo cuenta con una Ley de transporte, la cual no cuenta con los reglamentos y necesidades que solicita la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Cabe resaltar que la Ley de Movilidad que presente el Congreso local, no contempla las plataformas digitales de transporte; diputados argumentaron que ese tema será analizado en lo particular en próximas sesiones.